شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: 280 مليون قدم غاز إنتاج شركة أبوقير خلال ٦ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة بترول أبوقير لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠١٩/ 2020.

وأكد «الملا» أهمية النجاحات التي حققتها استراتيجية وزارة البترول بتكثيف الأنشطة البحثية في منطقة البحر المتوسط التي تتمتع باحتمالات بترولية واعدة، واستثمار تلك النجاحات في جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعى وزيادة إنتاجه، مشددا على توفير وتطبيق كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل باستمرار على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتهيئة بيئة عمل آمنة والمتابعة الدؤوبة لخطط العمل وتذليل أي عقبات تقف أمام الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادته.

وحضر أعمال الجمعية المهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة للبترول، والمهندس محمد مؤنس، مستشار الوزير لشؤون الغاز، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والجيولوجى أشرف فرج، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

من جانبه، أوضح الجيولوجى محمد عبدالسلام، رئيس الشركة، أن الشركة نفذت خطة حفر لـ7 آبار، منها بئر استكشافية حققت نتائجا إيجابية وتم وضعها على الإنتاج، كما قامت بحفر ٦ آبار تنموية في حقل شمال أبوقير، من خلال الرصيف البحرى الجديد شمال أبوقير-3 تم وضعها على الإنتاج ليرتفع الإنتاج اليومى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى ٢٨٠ مليون قدم مكعب غاز يوميا، وأنه تتم دراسة حفر بئر جديدة باستثمارات حوالى ٣٠ مليون دولار خلال النصف الحالى من العام المالى، تسهم في زيادة الإنتاج اليومى وإضافة احتياطيات مؤكدة تصل إلى حوالى ٣٦ مليار قدم مكعب غاز، كما أنها تنفذ حاليا مشروع تشغيل محطة الضواغط البرية باستثمارات ١٤ مليون دولار والذى من المخطط أن يضيف للإنتاج حوالى ٢٥ مليون قدم مكعب غاز يوميا، كما تدعم الاحتياطى المؤكد بحوالى ٤٧ مليار قدم مكعب غاز جديدة.

وأشار إلى أن موازنة العام المالى القادم ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ يبلغ إجمالى استثماراتها حوالى ١٩٠ مليون دولار، ومن المخطط أن يتم حفر وإكمال ٥ آبار تنموية لإضافة حوالى ٥ آلاف برميل زيت مكافئ لمعدلات الإنتاج اليومى، وأنه من المخطط تنفيذ مشروع محطة الضواغط البرية بالمعدية باستثمارات حوالى ١٦مليون دولار، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتى تعمل على توفير بيئة عمل آمنة للأفراد والمعدات وتنفيذ المشروعات، ما يسهم بقوة في تحقيق خطط زيادة معدلات العمل والإنتاج.