شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه بالدنمارك (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من حكومة الدنمارك لدراسة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2019\2020.

وأشار التقرير إلى تقديم حكومة الدنمارك عدد من المنح الدراسية طبقاً للبرنامج التنفيذي لجمع المادة العلمية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، ودراسة اللغة الدنماركية أو الأدب الدنماركي لطلبة البكالورويوس، مقسمة بواقع منحة واحدة لمدة 10 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه، ومنحة واحدة لمدة 5 أشهر لجمع المادة العلمية اللازمة للماجستير، ومنحة واحدة لمدة 5 أشهر لطلبة البكالوريوس لدراسة اللغة الدنماركية أو الأدب الدنماركي وبدون نفقات من البعثات.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح 3 مارس المقبل، على أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، ويشترط في المتقدمين لمنح الماجستير والدكتوراه: ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة للدكتواراه، و32 سنة للماجستير، وأن يكون من معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية، وأن يشغل وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها لمتقدمي الدكتوراه، ومعيدًا أو ما يعادلها لمتقدمي الماجستير، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، واجتياز المرشح لـ 79 درجة تويفل دولي IBT أو 6.5 درجات في اختبار IELTS.

وأكد التقرير، على التزام الجانب الدنماركى بتقديم6500 كرونة دنماركية كمصروف شهرى معفى من الضرائب بغرض تغطية تكاليف السفر وتأشيرة الدخول ونفقات المعيشة لفرد واحد فقط ولا توجد مبالغ أخرى إضافية لأفراد الأسرة المرافقين، كما تتحمل البعثات استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الدنماركى طبقًا لما تقرره اللائحة المالية للبعثات لكل إيفاد على حده .