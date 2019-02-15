الداخلية: إحباط استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية بجوار مسجد الاستقامة بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 15 الجارى، قام عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة إستهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.. قام على الفور خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية ، بإبطال مفعولها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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