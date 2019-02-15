شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق السويس الصحراوى جزئيا لمدة 45 يوما بسبب أعمال تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور عملية إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة 45 يوما فى المسافة بتقاطعه مع الدائرى حتى كوبرى المشير أحمد بدوى الغربى نظرا لتعارض اﻷعمال مع خطوط الغاز، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وستكون تلك اﻷعمال بالتنسيق بين الهيئة الهندسية وشركة لمد خطوط الغاز للقيام بنقل خطوط الغاز المتواجدة ، بالمسافة من بعد أسفل الدائرى اتجاه السويس حتى مخرج مدينة الرحاب 1 وبطول 6.5 كم، اﻷمر الذى يستلزم استقطاع حارة مرورية من أقصى اليمين فى الاتجاه القادم من القاهرة حتى السويس لتنفيذ أعمال الحفر ونقل خطوط الغاز على ثلاث مراحل.

وستجرى اﻷعمال فى المرحلة اﻷولى فى المسافة من أسفل الطريق الدائرى مناطق أمداد الشرطة، والثانية ستكون من أمداد الشرطة حتى ما قبل مبنى الحماية المدنية والثالثة من القرب لمبنى الحماية للمدنية حتى مخرج الرحاب 2، ولن يتم الانتقال لمرحلة تول اﻷخرى إلا بعد الانتهاء من التى قبلها وستكون اﻷعمال بدءا من يوم الأحد المقبل من الساعة 5 صباحا حتى 4 عصرا بشكل يومى لمدة شهر ونصف.

وستعين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات مع قيام الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة).