محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:
صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 15 الجاري، قامت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة استهداف قول أمنى بعبوة بدائية الصنع، في محيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.
وقال المصدر، إن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية، قاموا بإبطال مفعولها على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت قوات الشرطة اشتبهت في جسم غريب أسفل كوبري الجيزة المعدني، وتم إبلاغ شرطة النجدة التي أبلغت غرفة عليات الحماية المدنية.
وحسب المصدر، فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمشاركة ضباط مباحث قسم الجيزة وفرقة الغرب، وتم التعامل مع الجسم بمدفع المياه، ما أحدث دوي انفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية عن انفجار عبوة بدائية بالجيزة :"محاولة استهداف وتم إحباطها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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