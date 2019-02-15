انت الان تتابع ساويرس: 2018 لطشت معايا.. وهعوض في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نجيب ساويرس
أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" للاستثمار القابضة، أنه تعرض خلال 2018 للخسارة، وأنه يأمل في تعويض ما تكبده في 2019، قائلا: "عام 2018 لطشت معايا، وكل حاجة مشيت غلط، المشاريع اللي عايزين نعملها وقفت والاستثمارات اللي عندي نزلت، إن شاء الله 2019 نبتديها أحسن، ووضعت جزءا كبيرا من الاستثمارات في مجال الذهب، إذ أن الأفضل هو الاستثمار في وقت انخفاض سعره وليس وقت ارتفاعه، فهذا الاستثمار جيد، وذلك بحسب تصريحات لشبكة "CNN" العربية.
وفي مايو الماضي أعلن ساويرس، أحد أغنى أغنياء مصر والشرق الأوسط وفقا لتقييم "فوربس"، عن اتجاهه لتحويل نصف ثروته إلى الذهب، بسبب أزمة خطيرة محدقة بالعالم، قائلا: "نعم قمت بتحويل ثروتي إلى الذهب".اقرأ أيضا| بعد تحويل نصف ثروته لذهب.. ساويرس: الاستثمار في مصر أهم أولوياتيوذكر: "أسعار الذهب ترتفع بصورة كبيرة
وفي مايو الماضي أعلن ساويرس، أحد أغنى أغنياء مصر والشرق الأوسط وفقا لتقييم "فوربس"، عن اتجاهه لتحويل نصف ثروته إلى الذهب، بسبب أزمة خطيرة محدقة بالعالم، قائلا: "نعم قمت بتحويل ثروتي إلى الذهب".
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وذكر: "أسعار الذهب ترتفع بصورة كبيرة الآونة الأخيرة، لقد وصل سعر الأوقية إلى 1800 دولار، بعدما كانت 1300 دولار، كما أن أسواق الأسهم باتت تحظى بقيمة مبالغ فيها بكثير، ما يهدد الأسواق العالمية بشكل عام"، متابعا: "أنت لديك السوق الصيني وهو لن يتوقف عن الاستهلاك، والناس الطبيعيين يميلون إلى الذهب في وقت الأزمات، ونحن نعيش حاليا في أزمات عديدة، ويمكنك أن تنظر إلى الشرق الأوسط وبقية العالم، والرئيس ترامب لا يساعد على الحل أبدا". (التفاصيل)
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