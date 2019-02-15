يتزعمه صاحب شركة دعاية.. ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط 3 أشخاص بينهم صاحب شركة دعاية وإعلان، كونوا تشكيلاً عصابيًا تخصص في تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة مقابل مبالغ مالية.

كانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد قيام كل من "أحمد.س"، 31 سنة، مصمم جرافيك وصاحب مكتب للدعاية والإعلان بمنطقة المنشية، "محمود.م"، 36 سنة، صاحب شركة للتوريدات والتركيبات الكهربائية، "إيهاب.ع" 28 سنة، عامل، بتكوين تشكيل عصابي لتزوير وترويج المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مُختلفة.

وتبين من التحريات صحة المعلومات، واتخاذ المتهم الأول مكتب الدعاية والإعلان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات والمستندات الرسمية والأختام الخاصة بها وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية واعترفوا في التحقيقات بارتكابهم الواقعة.

وبمداهمة المكتب المشار إليه جرى ضبط، جهازين كمبيوتر، وطابعتين، و4 وحدات تخزين بيانات، وخاتم خاتم شعار الجمهورية منسوب لإحدى وحدات المرور "مقلد"، ومجموعة كبيرة من أختام شعار الجمهورية على ورق الكلك والمنسوبة لعدة جهات حكومية مُختلفة، فضلا عن مجموعة كبيرة من المستندات والمحررات الرسمية مزورة.

واعترف المتهم الأول بأنه القائم بأعمال التزوير والتقليد باستخدام أجهزة الحاسب الآلي ومستغلاً من مكتبه الخاص مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤاثم في تزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية والنصب والاحتيال على الجمهور.

وأضاف المتهم في التحقيقات أن يقوم بإيهام العملاء بأن تلك المحررات والتوكيلات والمستندات الرسمية صحيحة على خلاف