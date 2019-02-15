إحباط تهريب سلع ومنتجات محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من إحباط تهريب كمية كبيرة من سلع ومنتجات محظور استيرادها بميناء غرب بورسعيد. وكانت قد تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد 245,000 مائتان خمسة وأربعون قطعة وحدة صوت "أغاني فانونس رمضان، 40000 أربعون ألف ملصق آيات قرأنيه" بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأن وقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبي "الفلكلور الوطني" والنماذج الأثرية لجمهورية مصر العربية داخل حاوية مشمولها "لعب أطفال" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الاستيراد ملك "عصام.ا"، ومقرها محافظة الغربية غير واردة بالمستندات وأصناف محظور استيرادها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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