مصر للطيران توقع بروتوكول لنقل 13 ألف معتمر فلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
وقعت شركة مصر للطيران، بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطيني، تقوم بموجبه الشركة بتسيير ٥٦ رحلة جوية، لنقل ١٣ ألف معتمراً من دولة فلسطين.
ويأتي التعاون بعد توقف دام لما يقرب من ٦ سنوات، حرصت الشركة ممثلة في إدارة الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الجوية على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف هذا التعاون مرة أخرى، بحسب بيان اليوم.
من المتوقع أن يبدأ تسيير هذه الرحلات الخاصة اعتبارًا من ٤ مارس المقبل وحتى ٥ يونيو القادم، وذلك بواقع ٤ رحلات يوم الإثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز الإيرباص ٣٣٠-٢٠٠.
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