انت الان تتابع البسوا تقيل.. الأرصاد: طقس بارد ورياح اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 15شبين الكوم 10 15طنطا 09 15دمنهور