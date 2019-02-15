انت الان تتابع حرقت داخل فرن خشبي.. رواية جديدة عن مصير جثة خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القنصلية السعودية بإسطنبول

ربما هدأ الحديث قليلا، في الفترة الأخيرة، حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على أيدي فريق سعودي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر الماضي، وخصوصا ما يخص كواليس عملية القتل، بعدما تحولت القضية برمتها إلى الشق القضائي فيما توصلت إليه التحقيقات من نتائج لم تجب على الأسئلة التي ظلت مبهمة، ولعل أبرزها: "أين جثة خاشقجي؟"، لكن على فترات تعود تركيا وتكشف تفاصيل وسيناريوهات جديدة عن وقائع الجريمة، وتكهنات بشأن طريقة التخلص من الجثة، كان آخرها ما ذكرته مصادر في الشرطة التركية، بأن جثة خاشقجي "قد تكون أحرقت".

وربطت المصادر الشرطية، توقعاتها بعدد من العوامل التي ترجح هذا التصور، إذ قالت إن مقر القنصلية بإسطنبول فيه "بئران وفرن خشبي تصل درجة الحرارة به إلى ألف درجة مئوية"، وهي مرحلة تؤدي إلى إتلاف أي أثر لحمض نووي، بحسب وكالة "الأناضول".ووفقا لهذه الفرضية، تعتقد الشرطة التركية، الآن، وبقوة، أن أشلاء خاشقجي،