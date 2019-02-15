شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت، أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من «2 إلى 1 متر ونصف» والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من «1 ونصف إلى 2 متر» والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10- 19»، الإسكندرية «9 – 17»، قنا «9 – 20»، الأقصر «8 – 20»، وأسوان «11– 21».