شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية سمالوط تقيم قداس الذكرى الرابعة لاستشهاد 20 قبطيًا في ليبيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، الجمعة، قداسا للذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد 20 قبطيًا، ذبحوا على يد تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، ووضعت باقات الورود أمام أيقونات الشهداء ومزاراتهم، وترأس القداس الإلهي، الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط، ولفيف من رعاة الكنائس، بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن، بقرية العور بسمالوط .

وأكد القمص داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط، إن كنيسة شهداء الإيمان والوطن، بقرية العور بسمالوط، أقامت أمسيات روحية وصلوات وعظات مسائية وقداسات الصباحية، بدأت منذ الأول من فبراير الجاري، واستمرت تلك الاحتفالات الروحية 15 يوما، وذلك من خلال نهضة روحية ــ والنهضة بمعناها الكنسي هي فترة تقام فيها أمسيات وعظات وصلوات وقداسات يومية لعدة أيام ـ بمشاركة عدد من الأساقفة والأباء من أنحاء مصر، اختتمت اليوم بالقداس الختامي، في عيد لشهداء الكنيسة في العصر الحديث، بعد إصدار المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في يوليو من عام 2017 الماضي، اعتبار يوم 15 فبراير من كل عام عيدا لشهداء الأقباط في العصر الحديث.

ويعد هذا العام هو العام الأول بعد وصول رفاتهم في منتصف شهر مايو من العام الماضي 2018.

الذكري الرابعة علي استشهاد 21 شهيد علي أيدي داعش ليبيا

الذكري الرابعة علي استشهاد 21 شهيد علي أيدي داعش ليبيا

الذكري الرابعة علي استشهاد 21 شهيد علي أيدي داعش ليبيا

الذكري الرابعة علي استشهاد 21 شهيد علي أيدي داعش ليبيا

الذكري الرابعة علي استشهاد 21 شهيد علي أيدي داعش ليبيا

الذكري الرابعة علي استشهاد 21 شهيد علي أيدي داعش ليبيا

الذكري الرابعة علي استشهاد 21 شهيد علي أيدي داعش ليبيا