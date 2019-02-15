شكرا لقرائتكم خبر عن «حنورة» من الأقصر: تسقيع الأرض في مشروع «الريف المصري» مستحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، إن الشركة نجحت في تحقيق أهم شرطين قامت عليهما منذ البداية وهما عدم تفتيت المساحات المتعاقد عليها وعدم تسقيع الأرض، مؤكدا أن «ظاهرة الوقوف في الطابور للحصول على وصل ثم بيعه لتحقيق ربح كبير دون جهد لا مكان لها وقد أكدت آليات وشروط التعاقد التي أرسيناه وطورناها للمضاربين أن ذلك مستحيل ولذلك ابتعدوا وتركوا الساحة للجادين».

وأضاف «حنورة»، خلال المؤتمر السنوى السادس لمؤسسة النداء المقام بالأقصر، أنه «تبين واقعيا أن الشباب وصغار المستثمرين الذين كونوا شركات وتعاقدوا على أرض طبقا للشروط أنهم لايمكن أن يستدعوا أسرهم إلى المواقع إلا بعد عامين أو أكثر وبعد أن تتم زراعة الأرض وبناء عليه قررنا وقف بناء مساكن لهم حاليا حتى لا تبقى المساكن رأس مال معطل».

وأشار إلى أن «البعض هاجم الشركة حين اشترطنا ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة التي تتقدم لطلب أرض عن ٢٥/ من قيمة الأرض لكن ذلك ضرورى حتى يكون لدى الشركة سيولة تمكنها من الاستزراع في التوقيتات المحددة وحتى لا يتم سحب الأرض منها إذا تأخرت».