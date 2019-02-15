شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بالمنيا لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو الوحدات المحلية والري والطرق والمرور في المنيا، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، لمواجهة سوء الأحوال الجوية، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، وتم التأكيد على تطهير 31 مخر سيل لاستقبال الأمطار المحتملة.

وكثف رجال المرور بالمحافظة، من تواجدهم على الطرق السريعة، وانتشرت فرق الرادارات للحد من السرعات، وحوادث الطرق.

وأعلنت غرفة العمليات رفع حالة الطوارئ تحسبا للسيول، حيث تم إخطار جميع الهيئات المشاركة في الكوارث والأزمات لتكون على استعداد كامل في حال سقوط الأمطار الغزيرة أو السيول.

وشكلت مديرية الري، فريق عمل للمرور على مخرات السيول، للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تعديات عليها، فيما ارتبكت حركة مراكب الصيد والمعديات النيلية بسبب الطقس .