شكرا لقرائتكم خبر عن إينى تفوز بمنطقتى تنقيب بريتين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة إينى عن ترسية السلطات المصرية لمنطقتي تنقيب بريتين على الشركة. وأكدت أن المنطقتين هما "جنوب شرق سيوة" (بنسبة 100 بالمئة لإيني) و"غرب شربين" (بنسبة 50 بالمئة لإيني، وهي المشغل، و50 بالمئة لبي.بي).

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