شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. المالية: الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وزارة المالية تؤكد الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة الواحدة ظهرا..

أعلن عدد من قيادات حزب المحافظين بأمانة الدقهلية استقالتهم، لرفضهم موقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، ورؤية الحزب الأخيرة فى الأمور السياسية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

أعلنت وزارة المالية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره فى مجلس النواب.

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين عدة طرق للتأكد من وجودهم ضمن قاعدة البيانات، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابى، خاصة مع وجود انتخابات تكميلية للبرلمان بدائرة أشمون بالمنوفية، والتى تنطلق بداية الشهر المقبل.

أعلن صلاح السيد، أمين حزب المحافظين بأسيوط، استقالته من أمانة الحزب، وذلك رفضا لموقف رئيس الحزب الرافض للتعديلات الدستورية، مؤكدا أن أمانة الحزب بأسيوط مؤيدة للتعديلات الدستورية .

يزور الرئيس السيسى ميونخ الألمانية للمشاركة فى مؤتمر المناخ ويوضح الفيديو التالى نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، الخميس، فى مستهل لقاءته بميونخ حيث التقى بيتر ريدل رئيس شركة رودا أند شوارتز.

انهار منزل بقرية القشيش التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

نشرت شبكة خدمات السفر الصينية "أو يو" التابعة لشركة "سى واى تى اس" للرحلات الصينية، أن مصر أصبحت الآن واحدة من أفضل خمس وجهات أفريقية بالنسبة للسياح الصينيين.

أطلق "بيل جيتس" ثانى أغنى رجل فى العالم، مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل، إذ قال إنه دفع ضرائب قليلة جدًا خلال حياته وأنه لا يستحق أن يكون غنياً وأنه جمعها بفضل التوقيت المناسب وضربات الحظ.

يعقد وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان واثيوبيا اجتماعا مشتركا مطلع مارس المقبل، لبحث آلية استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

تسعى وزارة التضامن الاجتماعى حالياً لتنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة لتطوير حضانات الأطفال، بجانب إنشاء حضانات جديدة منها حضانات منزلية بمثابة مشروعات صغيرة تقام فى المنازل والعمارات، وفقاً لمعايير الجودة.

قالت قناة "أسكا نيوز" الإيطالية إن مصر تعد من أول الأماكن المفضلة للسائح الإيطالى، خاصة شرم الشيخ ومرسى، وليس هذا فقط بل أيضا الاتجاهات الجديدة لهذا العام لبعض الشركات السياحية الإيطالية، إلى الإسكندرية والعديد من الأماكن الكلاسيكية فى مصر.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة المنصورة الجديدة، موضحاً أن الطرح الأول يتضمن 1512 وحدة سكنية بمشروعى "JANNA"، للإسكان الفاخر، و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.

يواصل ثلاثى الأهلي "أحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد حمودى" اليوم تنفيذ برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، ووضع أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى برنامجاً لكل لاعب من الثلاثى يسير على تنفيذه خلال هذه المرحلة من أجل تأهيله وإعلان جاهزيته.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.