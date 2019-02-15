100 شركة سعودية بالقاهرة لتفعيل العلاقات الاستثمارية

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تنعقد في القاهرة يوم 23 من الشهر الحالي، مجلس الأعمال المصري - السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصري، والشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة والغرفة الإسلامية والجانب السعودي للمجلس، بمشاركة أكبر وفد أعمال سعودي يزور مصر يتضمن أكثر من 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية لوضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات بين البلدين، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر. وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بأن الاجتماع سيناقش آليات تفعيل خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين.

وأوضح أنها تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الربط بين الغرف التجارية. وأكد الدكتور سامى العبيدي رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية أنه في هذا الإطار يقوم الاتحادان بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين