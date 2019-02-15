انت الان تتابع «المحافظين»:ما حدث مع قرطام لن يثنينا عن إبداء الرأي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«عبد المولى»: البعض حاول تأويل مصطلح «العدوان على الدستور» الذي قاله النائب أكمل قرطام وإخراجه من السياق اللغوي ليعطيه أبعادًا أخرى مثل حالة العدوان البدني

قال المستشار محمد عبد المولى، النائب الأول لرئيس حزب المحافظين، إن ما حدث في جلسة البرلمان، اليوم، من مقاطعة كلمة رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، لن يثنينا إطلاقًا عن حقنا في التعبير عن الرأي، ولن يدفعنا أيضًا إلى التعبير عنه خارج المسارات الشرعية لذلك. وأكد «عبد المولي» أن الحزب متمسك بأمرين لا ثالث لهما، هما: استخدام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور المصري، وممارسة تلك الحرية في إطار قنواتها الشرعية، التي أبرزها مجلس النواب، وعدم الانجرار وراء أية محاولات لتعكير الحراك السياسي في البلاد، أو استخدام منابر غير شرعية.

وأوضح «عبد المولي» تفسير كلمة عدوان التي استخدمها رئيس الحزب، اليوم، في سؤاله الذي وجهه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلًا: «هل يجوز التصويت على ما يمثل عدوانًا على حقوق الشعب ومؤسسات الدولة؟». وقال النائب الأول لرئيس حزب المحافظين، إن البعض حاول تأويل مصطلح «العدوان

وأوضح «عبد المولي» تفسير كلمة عدوان التي استخدمها رئيس الحزب، اليوم، في سؤاله الذي وجهه إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلًا: «هل يجوز التصويت على ما يمثل عدوانًا على حقوق الشعب ومؤسسات الدولة؟». وقال النائب الأول لرئيس حزب المحافظين، إن البعض حاول تأويل مصطلح «العدوان على الدستور» وإخراجه من السياق اللغوي، ليعطيه أبعادًا أخرى مثل حالة العدوان البدني، اللفظي أو غيرها، تحقيقًا لبعض المزايدات السياسية. وتابع «عبد المولي» أنه من المتعارف عليه في اللغة العربية أن الكلمة الواحدة تحمل معاني عديدة، لذلك يجب تفسيرها في السياق الذي وردت فيه، فمثلا في الأحكام القضائية الخاصة بمحكمة النقض يتم استخدام كلمة «الفساد» في أثناء نقض بعض الأحكام إلا أنه لا يقصد هنا معنى الفساد المتعارف عليه عند العامة. اقرأ أيضا: عمرو الشوبكي: من حق قرطام التعبير عن رأيه بالبرلمان وأضاف «عبد المولي»، أنه من المفترض في أثناء المناقشات العامة في البرلمان أن يتم وضع المصطلحات والتعبيرات اللغوية في سياقها الصحيح، وعدم تأويلها لتحقيق المزايدات السياسية، فعندما تم استخدام مصطلح العداون على الدستور كان المقصود به الالتفاف على المواد الحاكمة في الدستور، وعدم إعماله وتنفيذه، وليس المقصود به العدوان (البدني أو اللفظي.. إلخ) عليه في السياقات الأخرى. وشدد النائب الأول لرئيس المحافظين على ضرورة احترام جميع الآراء المتنوعة، قائلًا: «مبدأنا الدائم داخل حزب المحافظين قائم علي عدم تخوين كل الأطراف السياسية، سواء المؤيدين التعديلات الدستورية أو المعارضين لها، فكلاهما شغوف بالحفاظ على الوطن وحماية مصالحه». شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور، مشادة بين النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعدد من النواب فى ائتلاف الأغلبية، عندما طلب التصويت والكلمة، قائلا: "لم أشترك فى المناقشات أمس، وكنت قد سجلت كلمة وأغلق باب المناقشة". وأوضح رئيس حزب المحافظين أنه لم يكن ينتوي الحضور للتصويت، لكن القرار جاء نتيجة بعض الملابسات، والإصرار في الحزب والمجلس الرئاسى واللجنة المركزية، على الحضور اليوم، وطلب الكلمة قبل التصويت، قائلا: "أريد أن أستبصر من الدكتور على عبد العال، هل يجوز التصويت على القيام بعدوان؟ لا أظن". اقرأ أيضا: أحمد البرديسي: ما حدث مع «قرطام» تقييد للحريات وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متسائلا: "أي عدوان مش فاهم؟"، فرد قرطام: "عدوان في حق الدولة ومؤسسات الدولة وحق الشعب"، وهنا تحفظ النائب محمد المصري، وبعض النواب، على كلمة قرطام وتحديدا لفظ "عدوان". وتدخل عبد العال، قائلا: "سيبوه يتكلم براحته، كلمة العدوان كلمة كبيرة جدا، سيبوه يتكلم، لا بد أن نتيح الفرصة للجميع، وأي محاولات عكس ذلك تكون لإفساد الجلسة"، ومع استمرار المشادات والاعتراض، غادر النائب أكمل قرطام الجلسة. وعلق عبد العال، بعد انسحاب قرطام: "قولتلكم سيبوه يتكلم، وأنا هرد عليه، هو استدرجكم وانتوا سلمتوا له". ووافق 485 نائبا على التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، وقال عبد العال، إن الأغلبية قد تحققت، وأضاف: "عدد المتحدثين في الجلسات الثلاث 221 عضوا، منهم 126 عضوا من الأغلبية، و95 عضوا من المعارضة، والمستقلين".

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