شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: مراكز الطوارئ بالوزارة صمام أمان خطط إدارة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بجهود مصلحة الميكانيكا والكهرباء وجميع أجهزة الوزارة في تحسين وتطوير منظومة إدارة الموارد المائية والري بالجهود الذاتية، مؤكدا دعمه الكامل لتجربة الصيانة الذاتية لمعدات المصلحة للاستفادة من الكوادر البشرية والإمكانيات المتاحة بالوزارة وأن مراكز الطوارئ بالوزارة، هو صمام أمان خطط إدارة الأزمات والطوارئ.

يأتي ذلك بينما تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا عن أنشطة مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، تناول أنشطة تلك المراكز خلال العام المالي الحالي وخطة عملها المستقبلية وآليات تطويرها.

وتضمن التقرير مؤشرات نجاح تلك المراكز في القيام بالصيانة العاجلة والعمرات لعدد عشر وحدات رفع بقدرات تتراوح ما بين 1 إلى 2 متر مكعب/ثانية موزعة على منطقة مريوط في شمال الدلتا وحتى أسوان في جنوب مصر، وأدى تنفيذ تلك العمرات بالجهود الذاتية إلى توفير نفقات تقدر بنحو 15 مليون جنيه لو تم إسنادها إلى شركات مقاولات متخصصة خارجية.

وأكد المهندس محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن توجيهات الوزير بالاعتماد على مراكز الطوارئ في القيام بتنفيذ العمرات وإصلاح الأعطال قد ساعد بالدرجة الأولى في تلبية احتياجات جهات الوزارة لصيانة المعدات المطلوبة لمجابهة الطوارئ والأزمات، فضلا عن توفير نفقات كبيرة تخفف العبء على الخزانة العامة للدولة نتيجة الفرق بين تكلفة الإصلاح ذاتيا عن طريق الطواقم الفنية في تلك المراكز، وبين طرح تلك العمليات لشركات خارجية متخصصة علاوة على الفائدة الأكبر وهو ضمان استدامة ونقل خبرات الإصلاح والصيانة من الفنيين الاقدم للأحدث، وتدريبهم تدريبا عمليا على أحدث تكنولوجيا الطلمبات.

واضاف «عبدالعاطي»، أنه نتيجة لتلك الخبرات فقد قامت المصلحة بالغاء طرح عملية لإصلاح عدد (12) وحدة طوارئ بتكلفه تقديريه 30 مليون جنيه، وتم التنبيه على مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بالتكفل باصلاح الوحدات.

وأشار رئيس المصلحة، أن التقرير المرفوع لوزير الري تضمن بشكل تفصيلي الوحدات التي تم اصلاحها وكل البيانات الفنية عنها، والتي تتضمن (5 ) وحدات طوارئ تصرف (1م3/ث-2م3/ث )، وعدد (2) وحدة طوارئ ثابته كهرباء، وعدد (3) وحدات طوارئ ديزل بتكلفة إجماليه 1.5 مليون جنيه، وإصلاح عدد (2) وحداة طوارئ لاين شافت بمركز طوارئ الوادى وجارى تصنيع لوحات التشغيل بمعرفة المعمل الهندسى التابع للمصلحة.