شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية.. واستمرار غلق البوغاز لليوم الثاني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالي، صباح الجمعة، لهطول أمطار متوسطة يصاحبها رياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق. وأعلنت شركة الصرف الصحي والأحياء رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ وتراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار السيولة المرورية.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بـ93 سيارة كسح وفرق طوارئ بكافة أنحاء المدينة الساحلية، لشفط مياه الأمطار من أماكن التجمعات. ومن جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن. ومن المتوقع أن تضرب نوة «الشمس الصغيرة» سواحل الإسكندرية، الاثنين المقبل، والتي تستمر 3 أيام ويصاحبها رياح غربية وأمطار غزيرة.

أمطار متوسطة على شوارع الإسكندرية

أمطار متوسطة على شوارع الإسكندرية