شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر فى الرياض، يرافقه الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية، خمسة مصريين نزلاء بمستشفى الملك خالد الجامعى، للاطمئنان على حالاتهم الصحية متمنين لهم الشفاء العاجل بإذن الله.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة إن هذه الزيارة جاءت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى ياسر غازى، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع القنصلية، حيث تمت زيارة العديد من الحالات المرضية، ووجها الشكر للدكتور عبد الله السقا المدير الطبى للمستشفى على ما يلقاه المصريون من اهتمام ورعاية من إدارة المستشفى.