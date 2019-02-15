شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مشروع أبناء الجيزة يتحول لخرابات بعد هجرة الأهالى منها لنقص الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى سكان مشروع اسكان أبناء الجيزة، الكائن بطريق الواحات، من نقص الخدمات وضعف المرافق، وقلة الأمن، ما أدى لهجرة عدد كبير من السكان للوحدات بعد استلامها، فتم سرقة محتويات عدد كبير من الشقق خاصة المرحلة الثالثة.

وأكد سكان المشروع أن قلة الخدمات والأمن عامل رئيسى فى هجرة المشروع ما أدى لتعرضه للسرقات، حيث تم سرقة أعمدة الإنارة والأسوار الحديدية للشرفات والنوافذ، بالإضافة إلى سرقة أسلاك الكهرباء المغذية للوحدات.

وحصل الخليج 365 على صور توضح الوضع بمشروع أبناء الجيزة الذى تحولت أجزاء منه إلى خرابات، حيث تتراكم تلال المخلفات والرمال والرتش بالأماكن المخصصة للخدمات والحدائق الخضراء.