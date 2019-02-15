محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
شارك صباح اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد عناني وزير الآثار، في النسخة الأولى من مارثون الأهرام الدولي، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 3500 متسابق يمثلون 70 دولة، وذلك بمسافة 10 كم في منطقة الأهرامات.
وأعرب وزير الشباب عن سعادته بهذا المارثون الكبير الذي يعكس مدى اهتمام الدولة بالرياضة، ودور الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتبني فكرة نشر الثقافة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، وهو ما دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحة الفرد، حتى يكون قادرًا على العطاء ومساهمًا في تنمية وتطور المجتمع.
وقال "صبحي" في بيان اليوم، إن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع كافة الوزرات والهيئات والمؤسسات من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة للفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن وجود وزيرة السياحة ووزير الآثار يعكس اهتمام الحكومة بالرياضة وممارستها والتأكيد على التكامل والتعاون بين جميع الوزرات، بشأن الاهتمام بجميع أفراد المجتمع المصري.
ووجه وزير الشباب الشكر لوزيري السياحة والآثار وجميع المشاركين، مؤكدًا استمرار تلك الفاعليات حتى نجعل الرياضة أسلوب حياة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. وزراء السياحة والآثار والرياضة يشاركون في ماراثون الأهرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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