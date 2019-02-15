تنفيذ 62 قرار إزالة ورفع 40 خيمة و15 برجولة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شنت أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملة مكبرة استهدفت التصدي للإشغالات وإزالة المعوقات من الطريق العام بمدينة السادس من أكتوبر. وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تمكنت الحملة من تنفذ 62 قرار إزالة متنوعة، وإزالة 40 خيمة و15 برجولة بمشاركة رجال شرطة المرافق. مروريا، تم تحرير 26 مخالفة سحب، 70 كلبشا، 30 مخالفة نموذج 125 المروري وحجز 16 توك توك و15 سيارة سرفيس والتصالح الفوري في حالتين. تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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