"مزيكا" سقط في كفر حكيم.. ضبط المتهم الثاني بجريمة "الكيف والطمع" بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على المتهم الثاني بواقعة مقتل موظف بموقع للتسويق الإلكتروني عُثر على جثته مهشمة الرأس بالطريق الأبيض في كرداسة.

مأمورية قادها المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، تمكنت من ضبط المتهم "محمد مزيكا" بمحل سكنه بمنطقة كفر حكيم، وتم اقتياده إلى القسم وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه.

البداية تعود إلى تلقي مأمور مركز شرطة كرادسة بلاغ بالعثور على جثة مجهولة بالطريق الأبيض بناحية برك الخيام بدائرة المركز موثوقة اليدين من الخلف وبها جروح وكدمات متفرقة والعثور بطيات ملابسه على لفافة لمخدري الهيروين والحشيش، وتبين أنه يُدعى "وحيد.ح"، 57 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

تحريات المقدم محمد أبو زيد، وكيل فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، توصلت إلى مرتكبي الواقعة وهما: "سلامة.م"، 22 سنة، وآخري يدعى "محمد مزيكا".

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رئيس مباحث كرداسة ومعاونه النقيب محمود ماهر من ضبط المتهم الأول، وقرر باشتراكه والثاني في استدراج المجني عليه لبيع مخدر الهيروين له، وحال محاولته سرقة هاتفه المحمول ومقاومة المجني عليه له، تعدى عليه الثاني أكثر من مرة بمقبض مسدس صوت كان بحوزته على رأسه فأودى بحياته، ثم قاما بإيثاقه والتخلص من جثته بمكان العثور، والاستيلاء على سيارته الملاكي التي كان يستقلها وهاتفه المحمول وهربا، وتم بإرشاده ضبط السيارة والهاتف.

تم تحرير المحضر اللازم، أحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.