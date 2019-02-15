شكرا لقرائتكم خبر عن القواذف الصاروخية.. أبرز منتجات العربية للتصنيع المشاركة بـ"ايديكس 2019" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة ستشارك فى معرض ايديكس 2019 والمقام فى مدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الجناح المصرى، والذى يضم العديد من المنتجات التى تم عرضها فى المعرض السابق "ايديكس 2018"، والذى أقيم فى مصر ديسمبر الماضى.

من جهته، أكد اللواء توحيد توفيق، مساعد رئيس الهيئة، والذى يشارك على رأس وفد الهيئة بمعرض ايديكس 2019، إن الهيئة تشارك فى الجناح المصرى بالتنسيق مع الإنتاج الحربى والجهات المعنية، بكافة المنتجات العسكرية التى تنتجها الهيئة، مشيرا إلى أنه يتوقع عقد لقاءات ثنائية على هامش المعرض مع عدد من الشركات والأشقاء.

أوضح اللواء توحيد، أن منتجات الهيئة المشاركة تتمثل فى القواذف الصاروخية والآر بى جى، وأجهزة الطاقة التى تخدم فى المعسكرات النائية، وأجهزة مبعثر الألغام، مؤكدا سعى الهيئة لتوقيع عقود مع مشترين، وكذلك تسويق منتجات الهيئة لكافة الزوار المشاركين فى إيديكس 2019.