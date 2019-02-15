شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصدر حركة تغييرات وتعيينات جديدة فى المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة تغيرات وتعيينات جديدة بالإدارة المحلية بالمحافظات، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافطات، والدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة، للعمل فى المناصب القيادية بالمحليات.



وأشار الوزير، إلى أن الحركة شملت نقل وتعيين 60 قيادة محلية شملت محافظات البحيرة والدقهلية وسوهاج ، موضحا أنه تم تعيين سكرتيرى عموم جدد لمحافظات القاهرة والفيوم والغربية، وسكرتيرى مساعدين لمحافظات سوهاج والغربية وأسوان والشرقية، بالإضافة إلى 44 رئيس مدينة وحي .



وقال الوزير شعراوي ، أن الهدف من الحركة، هو دفع عجلة التنمية بمحافظات الجمهورية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، للحصول علي رضا المواطن في كافة المحافطات، لافتا إلى أن الوزارة تتابع أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع المحافظين، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية.

وأكد شعراوي أن الوزارة تحاسب أي مقصر ولا يتم التهاون مع أي مخالفات بالمحليات وستواصل مواجهة الفساد بكافة أشكاله ، وأشار الوزير إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن، لافتاً الي انه تم تحويل ٥ قيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية خلال الفترة الماضية. وقال الوزير شعراوي، أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدفع بالشباب في المناصب القيادية فد تم تعيين 12 قيادة شابة من مساعدى رؤساء المراكز والمدن، وتعيين أصغر قيادة نسائية شابة رئيساً لمدينة، مشيرا إلى أن عملية اختيار القيادات الجديدة بالمحليات تتم بحرفية وشفافية ونزاهة كاملة فى إطار لجنة عليا لاختيار القيادات، والتى تضم وزيراً و3 محافظين ونائب لمجلس الدولة، وخبيرين فى الإدارة والمعلومات .

ومن بين القيادات المحلية التي شملتهم الحركة الجديدة :

١- محمد علي حنفي السيد ( سكرتير عام محافظة القاهرة )

٢- مصطفي عبدالعزيز ابراهيم الزيات ( سكرتير عام مساعد القاهرة )

٣- عبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر النوري ( سكرتير عام محافظة الفيوم )

٤- حامد محمود زايد هبيله ( سكرتير عام الغربية )

٥- علاء رشاد محمد حنفي ( سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية )

٦- خالد جمعة عبدالرحمن عطية ( سكرتير عام مساعد محافظة أسوان )

٧- بسام أحمد أحمد عزام ( سكرتير عام مساعد سوهاج )

٨- شاكر محمد مصطفي يونس ( رئيس مركز ومدينة طنطا محافظة الغربية )

٩- خالد اسماعيل عبدالفتاح محجوب ( رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد محافظة الدقهلية )

١٠ - عبدالله عاطف عبدالله المليجي ( رئيس مركز ومدينة كوم حمادة محافطة البحيرة )

١١- فادي وديع نقولا سمعان ( رئيس مركز ومدينة أسوان )

١٢- وحيد المأمون مصطفي الحضري ( رئيس مركز ومدينة ادكو محافظة البحيرة )

١٣- جمال محمد عبدالله مسعود( رئيس مركز ومدينة طامية محافظة الفيوم )

١٤- أحمد عبدالمقصود محمد فتح الله ( رئيس مركز ومدينة زفتي محافظة الغربية)

١٥- أحمد مختار عبدالفتاح محمد( رئيس مركز ومدينة الزرقا محافظة دمياط )

١٦- أشرف بكر عيد عبدالحميد ( رئيس مركز ومدينة المنزلة محافظة الدقهلية )

١٧- حسام محمدين مهران عبدالغفار ( ديوان عام محافظة سوهاج)

١٨- رجب عبدالرازق عبدالعال النقيدي ( رئيس مركز ومدينة منوف محافظة المنوفية )

١٩- سعد الله ضوقة وحيد رشوان ( رئيس مركز ومدينة أبوحمص محافظة البحيرة )

٢٠ - سعد سعد محمود الفرماوي ( رئيس مركز ومدينة المنصورة محافظة الدقهلية )

٢١- سلوي زكي رجب علي ( رئيس مركز ومدينة المحمودية محافطة البحيرة )

٢٢- سمير سعيد سليمان صفره ( ديوان عام محافظة المنوفية )

٢٣- طارق شكري بوليس جرجس ( رئيس مدينة محلة دمنة محافظة الدقهلية )

٢٤- طارق محمد ابراهيم الوراقي ( رئيس حي شرق مدينة نصر محافظة القاهرة ) ٢٥- عادل السيد أحمد شرشر ( رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محافظة الشرقية )

٢٦- عادل عبدالكريم عبدالعال ( رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم )

٢٧- عبدالمنعم علي عبدالقوي حمدين ) رئيس مركز ومدينة ساقلتة محافظة سوهاج )

٢٨- عصام عبدالغني علي غانم ( رئيس مركز ومدينة ملوي محافظة المنيا)

٢٩- فادي يوسف لوقا عوض ( رئيس حي الشرابية محافظة القاهرة )

٣٠- ياسر عبدالمنعم أبوالفتوح الجندي ( ديوان عام محافظة البحيرة )

٣١- محمد شوقي خليل بدر ( رئيس مركز ومدينة حوش عيسي محافظة البحيرة )

٣٢- محمد علي محمد خميس (

رئيس مركز ومدينة دمنهور محافظة البحيرة)

٣٣- محمد أحمد أبوالعنين هجرس

( ديوان عام محافظة الاسكندرية )

٣٤- منال عطية توفيق الغندور ( رئيس مركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية)

٣٥- هاني أحمد السيد يوسف ( رئيس مركز ومدينة أبشواي محافظة الفيوم)

٣٦- محمود شحاته محمود بريك (

رئيس مركز ومدينة ميت أبو غالب محافظة دمياط )

٣٧- هشام رفعت محمد أبوعثمان

( رئيس مركز ومدينة فارسكو محافظة دمياط )

٣٨- ياسر فاروق حفناوي السيد ( رئيس مركز ومدينة الخانكة محافظة القليوبية )

٣٩- رحاب محمد محمود المزين ( رئيس مركز ومدينة القناطر محافظة القليوبية ) .