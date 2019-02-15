ضبط رسالتي "أفران وحجر بطارية" مغشوشة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة جهودهم في مجال التصدي لقضايا الغش التجاري وملاحقة أصحاب الشركات والمصانع المتورطين في طرح سلع غير صالحة للاستخدام.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد مصطفى البكري ميدر مباحث التموين بالجيزة -خلال الـ24 ساعة الماضية- أسفرت عن ضبط رسالة "أفران" مرفوضة جمركيا كونها غير مطابقة للمواصفات قبل طرحها بالأسواق.

كما تمكنت مأمورية تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير إدارة البحث الجنائي بالجيزة من ضبط رسالة "حجر بطارية" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، تبين بالفحص صدور قرار بعدم التصرف فيها بالبيع.

تم اتخاذ الغجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، وأحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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