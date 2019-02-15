محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 51 متهمًا بينهم 49 اتجارا في المواد المخدرة وحالتي تعاطٍ، وذلك بمضبوطات بلغت 3465 جرام حشيش، 1114 قرصًا مخدرًا، 75 جرام هيروين، 170 جرام فودو و1616 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 6 متهمين، عُثر بحوزتهم على 5 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، طبنجة، بندقية خرطوش بامب أكشن.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تلاحق مروجي "الكيف" في الجيزة وتضبط 49 متهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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