وزير التنمية المحلية يبحث منظومة النظافة مع محافظ الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للعلوم والمعرفة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

وحسب بيان، اليوم الجمعة، أوضح الوزير في بداية الاجتماع، توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عقد اجتماعات مع كل المحافظين لاستعراض المستجدات الأخيرة لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة في كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائي للمنظومة تمهيدًا لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية .

وبحث الوزير محمود شعراوي، مع اللواء أحمد راشد، الوضع الحالي لمنظومة المخلفات ومستوى النظافة في المدن والمراكز والقرى ومدى رضا المواطنين عنها، بالإضافة إلى جهود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء مصانع جديدة لتدوير المخلفات وتأهيل المصانع الحالية ورفع كفاءة وإصلاح المعدات والألات المستخدمة في المنظومة، بالإضافة إلى جهود هيئة نظافة الجيزة في رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة ومستوى النظافة في الشوارع.

كما تم استعراض احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضي اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة والكميات اليومية من القمامة بالمحافظة واحتياجات المحافظة من العمالة.

كما بحث الاجتماع الاحتياجات المالية اللازمة للمحافظة لنجاح المنظومة بما يضمن الاستدامة والاستمرارية لها والمحطات الوسيطة المطلوبة والخطة التشغيلية لعملية الجمع السكني وعقود شركات النظافة ومتعهدي الخدمة التي تتعاون مع المحافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة بالجيزة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين، وبذل أقصى الجهود الممكنة في ظل الإمكانيات الحالية للمحافظة وهيئة نظافة وتجميل الجيزة.