انت الان تتابع عمرو الشوبكي: من حق قرطام التعبير عن رأيه بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو الشوبكي

علق الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على واقعة التضييق على المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومنعه من استكمال كلمته بشأن موقف الحزب من التعديلات الدستورية، إن الأغلبية أجارت على الأقلية فى التعبير عن رأيها بحرية تحت قبة البرلمان التي هي منصة الشعب. وأوضح الشوبكي، أن نواب دعم مصر كان عليهم أن يستوعبوا آراء الآخرين فيما يخص التعديلات الدستورية، خصوصا أن «قرطام» لديه رؤية مستنيرة، وهدفه النهوض بالدولة وتحقيق الديمقراطية بكامل معانيها، وما كان عليهم التضييق عليه.

وتابع، أن قرطام هدفه المصلحة العامة، وليس له آراء متطرفة، والطبيعي أن تأخذ المعارضة حقها في التعبير، وأن تكون لهم المساحة الكافية، لذلك فإن انسحابه من الجلسة جاء نتيجة تضييق الخناق عليه. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور، اليوم، مشادة بين