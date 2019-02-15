انت الان تتابع ضياء رشوان: لن أسمح بتحويل نقابة الصحفيين لحزب سياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المرشح على مقعد نقيب الصحفيين: حريصٌ على عودة الهيبة إلى الكيان النقابي ولم الشمل.. لا تعارض بين رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين حال فوزي بالمنصب

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إنه يدرك حجم التحديات والعقبات التي تشهدها مهنة الصحافة، مشيرًا إلى أنه جاء بهدف لم الشمل، وعودة الهيبة إلى الكيان النقابي. وأضاف رشوان، في حواره، أنه حريصٌُ على أن يكون نقيبًا لكل الصحفيين لا فئة أو مجموعة بعينها، مؤكدًا أنه لا تعارض بين موقعه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات ونقابة الصحفيين حال فوزه، مردفا «نقابة بلا نقيب تحبه، أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة».. وإلى نص الحوار

** بداية.. تخوض معركة الانتخابات على مقعد النقيب في ظروف صعبة، ما السبب والدافع وراء قرار الترشح؟ - أتيت هذه المرة لأني مُستدعى، فقد جئت من أجل مهمة، وليس منصبًا، وشرفت بهذا المنصب مرة من قبل، وأعلم أن كل ما هو آتٍ خسارة شخصية لي، ورغم أنني وجدت الحريصين عليّ لديهم نفس التصور، وأعلم المهمة التي أتيت

** بداية.. تخوض معركة الانتخابات على مقعد النقيب في ظروف صعبة، ما السبب والدافع وراء قرار الترشح؟

- أتيت هذه المرة لأني مُستدعى، فقد جئت من أجل مهمة، وليس منصبًا، وشرفت بهذا المنصب مرة من قبل، وأعلم أن كل ما هو آتٍ خسارة شخصية لي، ورغم أنني وجدت الحريصين عليّ لديهم نفس التصور، وأعلم المهمة التي أتيت عليها، ولذلك أقول للزملاء الصحفيين: لا تعولوا على نجاحي في تلك المهمة وحدي، فلا بد من لم الشمل وعودة الهيبة، لأنهما طريق المستقبل في مهنة أصبحت محفوفة بالمخاطر.

** قطاع كبير ينظر إلى مقعد النقيب في الانتخابات الحالية باعتباره محسومًا لصالحك، ما تعقيبك على هذا الأمر؟- لا توجد انتخابات محسومة على الإطلاق، وإذا تمت مقاطعة الانتخابات سيضيّع شباب المهنة، والكيان النقابي سيتأثر بعدم حضور الصحفي أو مساهمته، ومن هنا نقول إن "نقابة بلا نقيب تحبه، أفضل من نقيب تحبه بلا نقابة"، ومن يريد نجاة حقيقية للمهنة يشارك في الانتخابات، وشخصيًا اعتدت بطبعي أن لا أفكر في يوم الانتخابات نفسه، لكن أفكر في اليوم الثاني له.** أكدت في تصريحات سابقة لك أنك تريد استعادة هيبة الكيان النقابي، ما الذي ستفعله في ذلك الشأن؟

هيبة نقابة الصحفيين أساسها قوة الجمعية العمومية، فلا بد من الحشد القوي في الانتخابات، لأن ذلك يعكس قوتنا الحقيقية أمام الجميع، بالطبع سنختلف، لكن لا بد أن نحافظ على الاختلاف في الجمعيات العمومية، وكل شيء في الانتخابات مباح إلا تحطيم المهنة ذاتها، فالنقابة يعبر عنها مجلسها، ولو اختلف النقيب والأعضاء ضاعت هيبة النقابة، وأريد أن أؤكد أن إشكالية النقابي وغير النقابي ومظلة الحماية المهنية أمر بدأته في عهدي، وسأكمله مع المجلس القادم إذا فزت، وفي حالة توليّ منصب النقيب، سيكون لدينا كشف واضح بالزملاء المحبوسين النقابيين وغير النقابيين.

** مجلس النقابة يضم أطيافًا متعددة وآراءً متنوعة، كيف ستتعامل في حالة توليك منصب النقيب؟- سأحرص على أن لا أكون نقيبًا لأحد أو مجموعة، فأنا لي انتمائي السياسي والمهني، لكن كل ذلك لا بد أن يكون خارج النقابة وانقسام المجلس لكتل أخطر شيء، وطوال تاريخ المجلس كان الأعضاء من كل لون سياسي، ورغم ذلك كان يتحوّل إلى حالة نقابية، وكل قراراتنا كانت بالتوافق.** تصاعدت المطالبات بتعديل قانون النقابة.. هل ستضعه ضمن أولوياتك؟- تعديل قانون النقابة كان مطروحًا منذ فترة، لكن لا بد من جمعية عمومية قوية تناقش كل التعديلات التي ترغب فيها الجماعة الصحفية، حتى لا نفاجأ بالمُشرع (البرلمان) يضع لنا تعديلات ويجبرنا عليها، ووقتها سنصبح لسنا ذوي صفة، وإذا توليت سُيطرح القانون على المجلس في البداية لوضع التعديلات.**هل تتفق مع الآراء التي ترى أن الصحافة تمر بمحنة كبيرة في المرحلة الراهنة؟

-الصحافة المكتوبة والإلكترونية تمران بأزمة تتعلق أولًا بالثقة في المهنة، وأنا أضرب مثالًا لنفسي بملصقات الصحافة على زجاج السيارات سواء المؤسسات أو النقابة، الذي كان يمثل حصانة حقيقية للصحفي سابقًا، والآن أصبح لا أحد يقترب منها، فالموضوع أكبر من كونه أزمة توزيع، لكنه أزمة مكانة في المجتمع، وأقولها صراحة "لن يساعدنا على حل أزماتنا إلا إبقاء قنوات مفتوحة مع الدولة على مختلف الأصعدة، وهو ما سيتم بالتفاوض للحصول على ما نريده"، وهنا أنوه بأنني حصلت على موافقة نهائية من رئيس الوزراء بزيادة البدل 25% من قيمته الحالية، أي يصل إلى 2100 جنيه، كما أتواصل حاليًا مع وزير المالية في الفترة المقبلة على زيادة الدعم المالي المقدم للنقابة.

** كيف تنظر إلى قضية التعديلات الدستورية؟ وهل سيكون للنقابة موقف في هذا الشأن؟

- يوجد في مصر 115 حزبًا سياسيًا مسجلين رسميًا، ودورهم إبداء رأيهم السياسي في التعديلات.. لكن ليس من حق أحد التحدث باسم النقابة في هذا الأمر، من حق كل زميل أن يبدي رأيه في التعديل الدستوري بشكل شخصي، ومن حق كل زميل أن تقف معه نقابة الصحفيين طالما تعرض لمضايقات بسبب رأيه، وأؤكد ضرورة عدم نقل العمل الأهلي أو السياسي للنقابة؛ فالذى فشل في تأسيس حزب من بعد 11 فبراير 2011 ليس من حقه نقل الحزب لنقابة الصحفيين.

كما أن تعريفنا ككيان هو (نقابة) وليس حزبًا سياسيًا، فما وضعناه من مواد بالدستور التي لم ولن تُمس وغير مطروحة في التعديلات الدستورية.

** كيف ستتعامل مع ملف الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية؟

- موقف الصحفيين الإلكترونيين حاليا متوقف على تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970، الخاص بتأسيس نقابة الصحفيين، أو أن يؤسس الصحفيون الإلكترونيون نقابة خاصة بهم، فحتى الآن ينظمنا إطار قانون 76 لسنة 70، وأي حديث أو وعد بمخالفة القانون "كلام خاطئ".

- البعض يرى أن ورقة البدل أشبه بـ"رشوة انتخابية"، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟

- حينما انتُخبت في 2013 لم أفتح فمي بكلمة عن البدل، ونجحنا دون انتخابات في إيصاله لـ918 جنيهًا من 760، ثم حصلنا على زيادتين أخريين لـ1200 بعد الانتخابات ثم 1380 قبل نهاية مدتي، وأصررت على صرفه قبل الانتخابات حتى لا أتهم بأني أقدم رشوة انتخابية، وتداخلنا مع قضية مرفوعة حتى يصبح البدل حقًا أصيلاً للصحفيين، وحينما زاد البدل لـ1380 جنيها لم يزد لـ1400 لأنني تفاوضت مع الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمدة 3 ساعات، وانطلقت من معيار "التضخم"، واتفقنا على المعيار، وانتهينا بموافقة وزير المالية ورئيس الحكومة على 15% زيادة في البدل، فكانت 180 جنيهًا، وحاولت الحصول على العشرين جنيهًا، لكن وزير المالية لم يوافق، فالقاعدة وضعناها وقتها مع زيادة التضخم سنويا، ولكننا أسقطناها بأيدينا، ومن ثم إعادتها ستكون صعبة، وتحتاج إلى تكاتف جهد منا.

** ماذا عن لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

- يجب أن أحترم مجلس النقابة في قضية لائحة الجزاءات، وحاليا المجلس نصفه غير موجود، وحينما سآتي ستتم إعادة مناقشة الأمر وتحديد موقف للمجلس، ولا يجوز أن يكون رأيي مبالغًا فيه في المجلس أو القانون، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رغم ذلك ليس لديه دخل بإدارة المؤسسة، فالصحفي يحاسبه نقابته، وكل مؤسسة حرة في إدارتها، بينما المجلس الأعلى لا شأن له بالمُنتج (الشخص) أو بإدارة مؤسسة قومية أو خاصة بنص الدستور.

** البعض يرى أن هناك تعارضًا بين موقعك نقيبا للصحفيين في حال فوزك ورئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟

- لم أعتمد أبدًا طوال عملي في الهيئة على نفي سياسي أو صراع سياسي مع أحد، فزملاؤنا في الإعلام الأجنبي عملنا معهم، واكتشفنا أن لدى بعضهم عيوبا مهنية قاتلة، فحصلنا على جميع الأكواد والمواثيق المهنية في كل مكان في العالم لنطابق عمل المكاتب الموجودة في مصر عليها.

ولا يوجد شيء في الدنيا اسمه "صاحب عمل نقابي"، فالعمل النقابي في أصله تطوعي، ويجب أن يكون صاحب العمل النقابي مهنيًا، وله مهنة، فلا يوجد قانون لنقابة في العالم يعتبر العمل النقابي مهنة، والرئيس عبد الناصر أصدر قرار رقم 1820 لسنة 1967 بعد النكسة بشأن تأسيس الهيئة العامة للاستعلامات بـ10 اختصاصات إعلامية خارج البلاد وداخلها، وأنا ليس لدي صحفي واحد في الهيئة، وبالتالي لا يوجد تعارض مصالح.اقرأ أيضا: ضياء رشوان يعلن موعد تطبيق زيادة بدل الصحفيين