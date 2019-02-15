أخبار مصر | ‎وزيرة البيئة تبحث التنفيذ الفعلي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في 4 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎وزيرة البيئة تبحث التنفيذ الفعلي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في 4 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدء الوزرارة خلال الفترة المقبلة اتخاذ خطوات تنفيذية فى مجال ادارة المخلفات الصلبة بشكل واضح يشعر به المواطن، مشيرة إلى أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لتجهيز البنية التحتية في هذه المحافظات لإطلاق المنظومة في أسرع وقت.

‎جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة ياسمين فؤاد ورة البيئة، للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الذى تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الألماني والإتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية والخاص بإعادة هيكلة منظومة إدارة المخلفات الصلبة مؤسسيا وفنيا وماليا وتطبيقها في 4 محافظات "كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، وقنا" تمهيدا لتكرار المنظومة على المستوى القومي، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفر الشيخ واللواء هشام السعيد محافظ الغربية واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الشريكة والجهات الاستشارية للبرنامج.

‎وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الاجتماع يهدف إلى معرفة انجازات ومخرجات البرنامج في المحافظات الأربعة خلال الفترة الماضية، والمخطط إنجازه في المرحلة الثالثة للبرنامج 2019/2020، وآليات البدء العاجل والفورى فى التنفيذ الفعلى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة من اجراءات التشغيل والعقود وما يخص مصانع التدوير والمحطات الوسيطة، وذلك لتحقيق تغير ملحوظ يشعر به المواطن.

‎وأشارت إلى أهمية المشاركة المجتمعية للشباب والمجتمع المدنى فى منظومة إدارة المخلفات، والحوار المجتمعى الذى تديره وزارة البيئة للتوعية بأبعاد مشكلة المخلفات وما يتم انجازه في منظومة إدارة المخلفات من اجراءات وجهود، ودور الشباب والجمعيات الأهلية فيها وضمان استدامتها، وما يمكن أن يقدمه البرنامج وشركاء التنمية في هذا المجال.

‎ووجهت الوزيرة تكليفات عاجلة للجنة خلال أسبوع حول الخطة التنفيذية الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات الأربع المذكورة، ومنظومة الجمع السكني وخطة التشغيل ونظام المراقبة مع دمج وحدات التدخل السريع التي تقرر انشاؤها بالتعاون مع مجلس المحافظين مؤخرا، مؤكدة أن ادارة المخلفات هي عملية تحتاج الى تطوير مستمر للتوافق مع المتطلبات والتحديات التي تطرأ خلال العمل.

‎وعرضت الجهات الاستشارية للبرنامج خلال الاجتماع مؤشرات الرصد والقياس للعمليات التي يتم تنفيذها ومدى التحقق في مخرجات البرنامج في المحافظات الاربعة، والتحديات والمخاطر التي واجهت البرنامج خلال الفترة الماضية ورؤية الجهات الاستشارية للتعامل معها والتغلب عليها.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد والمحافظون إلى عرض الجهات الاستشارية لما تم انجازه في محافظات البرنامج والمخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة، واستعرض المحافظون التحديات التي تواجه محافظاتهم في مجال ادارة المخلفات وسبل دعم البرنامج لهم للتغلب عليها.

‎وأكد المحافظون أن التنفيذ الفعلي للمنظومة هو ما سيحقق تغيرا واضحا يلحظه المواطن خاصة بعد الانتهاء من المخططات، وأشار محافظ الغربية إلى أهمية القضاء على التراكمات وهو الإجراء الأكثر وضوحا للمواطن، مشيرين إلى ضرورة انشاء منظومة جمع فعالة ومتكاملة..