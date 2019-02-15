شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يبحث مطالب المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبدالهادى القصبى بدور المصريين بالخارج في دعم الوطن وتحقيق التنمية والدفاع عن قضاياه، مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقرر اتحاد الجالية المصرية بفرنسا ورئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي جبريل محفوظ، الذي أكد أن الجاليات المصرية بالخارج تؤيد وتدعم التعديلات الدستورية، معربا عن سعادة المصريين بالخارج بالتعديلات الدستورية والتي تحقق العدالة والأمن والاستقرار للوطن وما تم إقراره اليوم بجلسة مجلس النواب من تثبيت واستمرار حق التمثيل في البرلمان للفئات التي أقرها الدستور من قبل بشكل مؤقت ومنها تمثيل المصريين بالخارج، موضحا أن المصريين بالخارج سيحترمون ويدعمون ما يتم إقراره من قوانين تحقق العدالة والأمن والاستقرار .

كما قدم «محفوظ» مذكرة للقصبي ببعض مطالب المصريين بالخارج منها أن تكون مقار الجاليات المصرية بالخارج بمثابة دوائر انتخابية لها لمن يمثلها في البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ المقترح، وأن المرشح ينتخب مباشرة من الجالية التي ينتمي إليها وأن تتوافر شروط في المرشح بأن يكون متمتع بالجنسية المصرية ولديه خبرة كافية في العمل العام ومؤهلا علميا، وبالإضافة إلى صحيفة حالته الجنائية في مصر يقدم صحيفة حالته الجنائية من الدولة المقيم بها ومعتمدة من البعثة الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وقد وعد رئيس الائتلاف برفع المذكرة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لبحثها ودراستها.