شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. هيئة الأرصاد الجوية تستضيف مؤتمرا أفريقيا بمشاركة وزير الطيران المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لدور مصر الريادى فى أفريقيا وتزامنا مع رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئاسة الاتحاد الإفريقى ، تستضيف هيئة الأرصاد الجوية غدا السبت وحتى 23 فبراير الجارى مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية ، وذلك تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى . وستتضمن الفاعليات مؤتمرا للقيادات النسائية الإفريقية فى مجال الأرصاد الجوية ، واجتماعا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية برئاسة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى ، فضلا عن اجتماع رؤساء الأرصاد الجوية بأفريقيا . ويهدف هذا المؤتمر إلى تعميق العلاقات الأفريقية فى مجال الأرصاد الجوية وتبادل الخبرات والبحوث والتدريب فى مجال الأرصاد الجوية وايضا مناقشة تأثير التغيرات المناخية على الدول الإفريقية .

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