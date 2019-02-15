وزير الأوقاف يطالب بعدم التهاون مع الجماعات الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ضرورة التصدي بحسم لكل من يعملون ضد مصلحة الوطن ولصالح أعداء الأمة وعدم التهاون مع الجماعات الإرهابية، والعمل بجدية لعدم التمكين لهم في أي مفصل تنفيذي من مفاصل الدولة، لأنهم يفسدون ويعدون إفسادهم جهادًا في سبيل الله، كذبًا وافتراء على أنفسهم وعلى الله والناس.

وناشد وزير الأوقاف - في بيان له اليوم الخميس - المواطنين بالوقوف جميعًا إلى جانب الوطن قلبًا وقالبًا بلا مواربة ولا أدنى تردد، مشيرًا إلى دور العلماء والمفكرين والمثقفين في تفنيد أفكار وضلالات جماعات الإخوان الإرهابية وكشف زيفها، وبيان خطرها، وكشف الأغراض الخبيثة لمروجيها، وعدم الانسياق خلف هذه الجماعات الإرهابية العميلة المأجورة، وأن نعمل جميعًا على مواجهة شائعاتها بالحقائق.

وقال الدكتور جمعة إن الوقت لا يحتمل سوى شيء واحد، هو الانضمام بوضوح إلى اللحمة الوطنية وما فيه صالح هذا الوطن، وما يحفظ استقراره وأمنه القومي، لأن حجم التحديات خطير، ويحتاج إلى جهد كل وطني مخلص وبأقصى طاقاته، لنجني معًا ثمرة هذا الكفاح، ونتفادى مخاطر الجماعات الإرهابية.

واستنكر وزير الأوقاف أفعال عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الضالة، فالغاية لديها تبرر الوسيلة، أي وسيلة كانت : قتلاً أو تخريبًا ، أو تكفيرًا وتفجيرًا ، أو كذبًا وافتراء وبثًّا للشائعات ، حيث نشأوا على الكذب من قياداتهم المنحرفة، وهم أشبه ما يكون بخفافيش الظلام التي لا يمكن أن تحيا في النور أبدا، إنما سبيلهم الخيانة والعمالة والمكر والخداع.

وتابع: "غير أن شعب مصر بحضارته العريقة الضاربة في جذور وأعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام يدرك ما يخطط له أعداؤنا من استهداف لأمن الوطن والعمل على إدخاله في دائرة الفوضى والتشرذم التي ضربت كثيرًا من دول المنطقة والعالم مستخدمين هذه الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية في الفساد والإفساد والتخريب والتدمير".