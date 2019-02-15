أخبار مصر | "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيشهد نشاطًا للرياح الشديدة ولكن بدون أتربة، وسيشهد أمطارًا غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة لمتوسطة على القاهرة حتى شمال الصعيد.

ويستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الاحمر، كما تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية، أن الموجة ستنحصر على السواحل الشمالية بداية من السبت المقبل، مشيرًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية ستعقد مؤتمرًا ابتداءً من 16 إلى 23 فبراير الجاري؛ لمتابعة تأثير التغيرات المناخية العالمية على إفريقيا، وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 ال 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 09 15

دمنهور 09 15

الإسكندرية 10 15

بلطيم 12 16

مطروح 08 16

السلوم 04 16

سيوة 06 18

بورسعيد 12 17

دمياط 12 17

الزقازيق 10 16

الإسماعيلية 10 17

السويس 11 17

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 15 18

نخل 05 15

نويبع 15 17

طابا 12 16

كاترين 01 08

الطور 11 18

شرم الشيخ 15 20

الغردقة 12 21

مرسى علم 13 21

الفيوم 08 15

بني سويف 08 15

المنيا 07 15

أسيوط 07 16

سوهاج 09 16

قنا 09 17

الأقصر 10 18

أسوان 11 18

أبوسمبل 11 18

الوادي الجديد 09 19

شلاتين 17 23

أبو رماد 18 21

راس حدربة 18 21

حلايب 17 22