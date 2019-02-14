أخبار مصر | بهجت صابر مهاجمًا الإخوان: "يا جماعة خونة بعتوا حتى النسوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهجت صابر مهاجمًا الإخوان: "يا جماعة خونة بعتوا حتى النسوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عرض الإرهابي بهجت صابر، فيديو يخاطب فيه جماعة الإخوان الإرهابية قائلا: "جرى أيه يا جماعة لا تخشى الله ولا رسوله"، مضيفًا أنها جماعة "سيئة"، وقيادتها خونة باعوا كل حاجة، وأي حاجة بتتباع باعوها، حتى النسوان باعوها.
وأضاف خلال فيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، أن قيادات الإخوان باعوا الشباب وحتى دينهم باعوه، موجه كلامه للإخوان وجودكم يسيء إلى الإنسانية ويسيء إلى الدين، وهاجم وسب محمود حسين بعد تسليم واحد من جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.
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