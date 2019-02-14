أخبار مصر | رئيس مؤتمر ميونخ: الدور المصري يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن بالمنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مؤتمر ميونخ: الدور المصري يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بالسفير "فولفجانج ايشنجر" رئيس مؤتمر ميونخ للأمن الذي تنعقد نسخته الـ55 خلال الفترة من 15-17 فبراير الجاري.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قال إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على حرص مصر على تعزيز التعاون مع إدارة مؤتمر ميونخ للأمن، كونه أكبر المؤتمرات على الساحة الدولية فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والدفاع والأمن.

وأوضح حافظ، أن وزير الخارجية أشار إلى الخصوصية التي يمثلها المؤتمر هذا العام بالنسبة لمصر، في ظل المشاركة الأولى للرئيس الجمهورية في أعمال المؤتمر والتي يقوم خلالها سيادته بإلقاء كلمة في الجلسة الرئيسية بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، إلى جانب رئيس رومانيا "كلاوس يوهانس" الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، كما نوه شكرى بأن هذه تعد المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس لدولة غير أوروبية في الجلسة الرئيسية للمؤتمر منذ بداية انعقاده عام 1963.

ومن جانبه، أعرب رئيس مؤتمر ميونخ للأمن عن ترحيبه بمشاركة رئيس الجمهورية في المؤتمر، مشيراً إلى أن إلقاء الرئيس كلمة في الجلسة الرئيسية إنما يعكس تقدير إدارة المؤتمر للدور المصري الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي لعام 2019، ومنوهاً بأهمية الجلسة التى يتحدث فيها السيد الرئيس جنباً إلى جنب مع رئيس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف حافظ أن "إيشنجر" حرص على أن يؤكد الأهمية التى تعلقها إدارة المؤتمر على استضافة مصر لاجتماع مجموعة النواة الخاصة بمؤتمر ميونخ للأمن بالقاهرة فى أكتوبر ٢٠١٩. هذا، وتم الاتفاق خلال اللقاء على إتمام عدد من مسئولي إدارة المؤتمر زيارة للقاهرة فى مارس المقبل لضمان الإعداد الجيد لاجتماع القاهرة فى أكتوبر ٢٠١٩.