أخبار مصر | غلق جزئي لمحور 26 يوليو (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لمحور 26 يوليو (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار جهود محافظة الجيزة، لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، سوف تقوم مديرية الطرق وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بعمل صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة لرفع كفاءة الكوبري؛ لتسهيل حركة السيارات عليه.

وقالت المحافظة في بيان رسمي، إنه نظراً لتنفيذ هذه الأعمال سيتم غلق مطلع محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من شارع السودان بصورة كلية لحين انتهاء الأعمال والتى تبدأ اعتباراً من الساعة الــ 12 صباح يوم الخميس الموافق 15/2/2019 وحتى الساعة الــ 5 صباح يوم الأحد الموافق 17/2/2019.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين الالتزام بالإشارات وتعليمات لجان الإدارة العامة للمرور والتى ستكثف من تواجدها بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد المارة وقائدي المركبات وذلك لتلافى التكدسات وتسيير حركة المرور.