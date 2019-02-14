انت الان تتابع ترشيح أم تعيين..جدل برلماني بسبب وزير الإسكان الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم، عقب قرار تعيين الدكتور عاصم الجزار وزيرا للاسكان، بسبب ما أثير حول حلف الأخير اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، إذ أكد النائب كمال أحمد، أن الحصول على موافقة البرلمان على التعيين "يعد تحصل حاصل"، لأن الوزير الجديد بالفعل أدى اليمين قبل المخاطبة، وبعدها رد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موضحا أن الوزير الجديد لم يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مجلس النواب وإخطاره بترشيح الرئيس له لتولى المنصب، لافتا إلى أن الأمر قبل عرضه على البرلمان هو "ترشيح" وليس "تعيين".

وقال النائب، إن المادة 147 من الدستور صريحة وتنص على أن يتم التعيين لمنصب الوزير بعد التشاور من رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وموافقة البرلمان، متابعا "ما يحدث الآن تحصيل حاصل، لأن الوزير حلف اليمين أمس قبل إخطار المجلس بترشيحه، وبالتالى يعد الإجراء والقرار باطلين".ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس