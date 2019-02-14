شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس بنك مصر: انتهاء شهادات الـ20% أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض 1%، يهدف لتشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو.
وأضاف «المغربي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن خفض سعر الفائدة يعني أن البنك المركزي لم يعد يخشى التضخم، ويتجه لتشجيع الشركات على النمو.
وأكد نائب رئيس بنك مصر انتهاء شهادات الاستثمار ذات العائد 20% في أغسطس المقبل.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم تخفيض سعر الفائدة 1% بعد 11 شهرًا من الثبات، لتصبح 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض.
وكان آخر تخفيض لسعر الفائدة في مارس 2018، حيث كانت 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس بنك مصر: انتهاء شهادات الـ20% أغسطس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.