شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس بنك مصر: انتهاء شهادات الـ20% أغسطس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض 1%، يهدف لتشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو.

وأضاف «المغربي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الخميس، أن خفض سعر الفائدة يعني أن البنك المركزي لم يعد يخشى التضخم، ويتجه لتشجيع الشركات على النمو.

وأكد نائب رئيس بنك مصر انتهاء شهادات الاستثمار ذات العائد 20% في أغسطس المقبل.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم تخفيض سعر الفائدة 1% بعد 11 شهرًا من الثبات، لتصبح 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض.

وكان آخر تخفيض لسعر الفائدة في مارس 2018، حيث كانت 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض.