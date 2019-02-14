شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: بدء إجراء عمليات جراحية ضمن «نور حياة» بمستشفى السويس العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ صندوق «تحيا مصر»، الخميس، إجراء أولى العمليات الجراحية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك بمستشفى السويس العسكري.

وتضمن اليوم الأول لمرحلة العمليات الجراحية بالمبادرة إجراء ١٧ عملية مياه بيضاء للحالات المكتشف إصابتها من خلال الكشف الطبي الذي أجراه الصندوق بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى إجراء الكشف على ١٢٣ مواطنا تم تحويلهم للمستشفى العسكري من قافلة المسح الطبي الأسبوع الماضي لتحديد مدى احتياج حالتهم للتدخل الجراحي.

وتم اتخاذ كل الإجراءات لسرعة إجراء العمليات الجراحية للمواطنين المكتشف إصابتهم وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ممثلة في إدارة الخدمات الطبية.

وسخرت القوات المسلحة كافة إمكانيات المستشفيات التابعة لها لدعم المبادرة وتقديم خدمة طبية مميزة لجميع الحالات المستهدفة من مبادرة نور حياة، ومن المنتظر إجراء ما يقرب من 20 ألف عملية جراحية مجانا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تستهدف الكشف على 147 ألف مواطن في 8 محافظات.

ورصد الصندوق مليار جنيه لمبادرة «نور حياة» تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل مكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بما يضمن الاكتشاف والعلاج المبكر لهذه المسببات من خلال توفير خدمة طبية مميزة مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع.

في ذات السياق، استأنفت قوافل الكشف الطبي على مواطني محافظة السويس أعمالها الأسبوع الثاني على التوالي من خلال الفرق الطبية من مستشفي السويس الجامعي ومؤسسة الأورمان الخيرية التي توفر وسائل نقل المواطنين لمقر القوافل الطبية تمهيدا لإجراء الكشف على المواطنين والتي تتم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

كما تم توفير كافة التجهيزات الطبية الحديثة لدعم مبادرة نور حياة بما يضمن سرعة إجراء الكشف الطبي وجودة البيانات الصادرة حول نسب الإصابة بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية وكذلك أعداد المصابين.

ويولي صندوق «تحيا مصر» اهتماما بالغا بمحور الرعاية الصحية الذي ينفذ الصندوق من خلاله عدة مشروعات تضمن توفير خدمة صحية كريمة، فضلا عن التدخل السريع لمواجهة بعض الأمراض المنتشرة بالمجتمع وكان في مقدمتها فيروس سي، حيث قام الصندوق بالقضاء على قوائم انتظار مرضى الفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتوفير العلاج المجاني لنحو 337 ألف مريض حتى الآن، فضلا عن تأسيس أكبر مركز إقليمي بمحافظة الأقصر لعلاج مرضى فيروس سي بالمجان خدمة لمحافظات جنوب الصعيد.