شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المشروعات الصغيرة»: اتجاه لتشكيل لجنة قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك اتجاها لتشكيل لجنة قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية يتم تمثيل كل الأطراف المعنية فيها.

وأكد خلال المؤتمر السنوى السادس لمؤسسة النداء المنعقد بالأقصر، أن التجمعات الإنتاجية الحالية التي ينطبق عليها التعريف العلمى، يصل عددها إلى ١٤٥ تجمعا توجد أكثر من ٧٠ % منها في بحرى والباقى في الصعيد، مضيفا أن الصناعات النسجية تشكل نحو ثلث نشاطها وتليها الزراعية بنحو ٢١%.

وأكد أن أهم التحديات التي تواجه تلك التجمعات تتمثل في ضعف القدرات المؤسسة والإدارية والتنظيمية لها وضعف العمل المشترك وتحيز التمثيل في الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص للكبار ومحدودية تطور سلاسل القيمة وضعف التنافسية.

واختتم بالإشارة إلى أن مجلس الإدارة الجديد للجهاز سيناقش أول استراتيجية قومية للنهوض بالمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية خلال أسبوعين.