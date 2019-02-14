شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «أذن المنصورة» يحذر من السماعات المغشوشة: قد تؤدي للصمم الكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف شبانة، منسق عام المؤتمر الثاني لقسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة المنصورة، أن سماعات الأذن التي يستخدمها الطلاب في الغش قد تؤدي إلى الصمم بسبب صغر حجمها.

وأضاف، في تصريح لـ«المصري اليوم» على هامش المؤتمر أن «السماعات صغيرة الحجم ويضعها الطلاب بشكل عشوائي وهم ليسوا متخصصين، مما قد يسبب ثقب طبلة الأذن وبالتالي يؤدي للصمم».

وأشار «شبانة» إلى إجراء 700 حالة زراعة قوقعة، وأن «هذه العمليات تحول الطفل الذي لا يسمع وبالتالي لا يتكلم إلى طفل فعال ويمارس حياة عادية، وذلك بفضل التشخيص المبكر الذي له دور فعال في العلاج».

وذكر أن جامعة المنصورة لها دور كبير في تيسير إجراءات زراعة القوقعة، خاصة أنه ليس أمرا سهلا فيحتاج إلى تدريب وفريق وأجهزة وإمكانات، والدولة توفر تكاليف زرع القوقعة مجانا، رغم تكلفتها الكبيرة.

وتابع «زرع القوقعة كان حلما بالنسبة لجامعة المنصورة، وشكلنا فريقا، وحققنا نتائج كبيرة في مصر، ومن يزرع قوقعة يحتاج إلى المتابعة، ولدينا قائمة انتظار وأخذنا خطوات جدية، والدكتور الشعراوي كمال، مدير عام المستشفيات الجامعية، كان يفتح لنا حجرة العمليات في أوقات ليس فيها عمليات، وأخذنا خطوات كبيرة جدا للقضاء على الانتظار.

وقال الدكتور محمد رشاد غنيم، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إن جميع حالات زرع القوقعة تكون محولة من التأمين الصحي لجامعة المنصورة، وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من قوائم الانتظار، فخلال أشهر بسيطة سنقضي تمامًا على أي انتظار، ونزرع للأطفال الذين يعانون من ضعف شديد في الأذنين، وبعدها يدخل وحدة العلاج بأجر وهذا كله بالمجان.

وأضاف: «إننا نجري عمليات جراحات تحسين السمع، ونجري جراحات وظيفية في الأذن، والتسوس، وهذا يتم في جامعة المنصورة منذ وقت كبير.

وأشار إلى أن المؤتمر يحضره أكثر من 50 عالما في مجال الأنف والأذن والحنجرة على مستوى مصر، لتبادل الخبرات ونقل آخر ما توصل إليه العلم، خاصة في جراحات مناظير الأذن الوسطى.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتورة نسرين صلاح عمر، وكيل الكلية لشؤون البيئة، والدكتور الشعراوي كمال، مدير عام المستشفيات، والدكتور محمود عطية يوسف، أستاذ ورئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور يوسف شبانة، أمين المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، ويحاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة وقسم الأنف والأذن والحنجرة من جامعات قصر العينى، الإسكندرية، عين شمس، طنطا، الزقازيق، كفر الشيخ.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بالنشاط المميز لأعضاء هيئة التدريس بقسم الأنف والأذن والحنجرة وبتواصل العطاء وتبادل الخبرات بين هؤلاء الأساتذة من مختلف الأجيال، مؤكدًا أن تصنيف جامعة المنصورة المميز جزء كبير من هذه المكانة إنتاج كلية الطب خدميا وبحثيا وعلميا، ومستشفيات الجامعة قامت بدور كبير في القضاء على قوائم الانتظار على مستوى مصر ومستشفى المنصورة الجامعي أكبر مستشفى ساهم في القضاء على قوائم الانتظار.