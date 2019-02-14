شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالبنك الأهلي: لا تغيير في فائدة شهادات الادخار ثابتة العائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي بالسوق المحلية، إنه لن يتم تغيير أسعار فائدة شهادات الادخار ثابتة العائد وأبرزها ذات فائدة 15%.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، أنه سيتم خفض الفائدة بنسبة 1% على شهادات الادخار متغيرة العائد- ذات 17%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، مساء الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.