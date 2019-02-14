شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: فتح السوق الصربية أمام المنتجات الزراعية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة الصربي على فتح السوق الصربية أمام المنتجات الزراعية المصرية والتى تتمثل في العنب والبطاطس والموالح والبصل.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، اليوم الخميس، أنه تمت مناقشة الملفات التي تتعلق باستيراد القمح الصربي، والاتفاق على كل شروط الحجر الزراعي والصحي.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أنه خلال الزيارة التي تمت إلى صربيا خلال الأربعة أيام الماضية تم الاتفاق فيها على الشروط التي تمكن مصر من تصدير المنتجات الصناعية إلى صربيا.