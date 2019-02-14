شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: رسالتنا لأي متحف في العالم بأننا سنستعيد أي قطعة خرجت بطريقة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن وزارة الآثار طالبت أسكتلندا رسميًا عن طريق الخارجية بالأوراق الرسمية التي تخص حجر خوفو الموجود في المتحف الوطني الاسكتلندي.

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «لقد تواصلنا مع السفارة المصرية هناك، والسفارة تواصلت مع المتحف، والمتحف رد بأنه يمتلكها بطريقة شرعية، لكن أكدنا مرارا أننا من حق مصر أن تطلع على المستندات الخاصة بهذه القطعة».

وأضاف: «المتحف يقول إن لديه شهادة من هيئة الآثار في ذلك الوقت، التي كانت تنظم العمل في الآثار، ولديه شهادة من محافظ الجيزة في ذلك الوقت للحصول على هذه القطعة، لكن لم نطلع على هذه الشهادات حتى الآن، وهو حق أصيل لمصر للتأكد من أنها قد خرجت بطريقة شرعية».

وتابع: «أي قطعة آثرية جزء من تاريخ مصر، ونعمل على استعادة كل قطع آثرية مهربة للخارج إلى حضن الوطن، ورسالتنا لأي متحف في العالم بأننا سنستعيد أي قطعة آثرية مصرية خرجت بطريقة غير شرعية».