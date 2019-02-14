شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استخراج زلط وطوب وسيراميك من أمعاء مريض بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محمد كيما، أستاذ الجراحة بطب أسيوط، عضو الفريق المشارك في الجراحة، إنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 60 عاما بصحبة أحد أقاربه بقسم الاستقبال والطوارئ يعاني من انتفاخ في المعدة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية له أظهرت وجود أجسام غريبة في القولون.

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «بعد إجراء استكشاف جراحي بالأمعاء تبين وجود كمية من الزلط والسيراميك والطوب داخل القولون، مما أدى إلى انسداد في الأمعاء وانتفاخ، وتم عمل فتحة في القولون لاستخراج الأجسام الغريبة وغلقها من خلال عملية جراحية»، مشيرًا إلى أن «المريض يعاني نفسيًا، وهذا أمر طبيعي أن يحدث هذا له، ووجدنا بجسده كمية ورق وأكياس».

وتابع أن «العملية الجراحية كانت صعبة، ولكن الحالة مستقرة الآن».